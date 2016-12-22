Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине выдавал себя за египтянина

БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине гражданин Туниса Анис Амри выдавал себя за египтянина, на этом основании он пытался получить убежище в ФРГ, сообщил в четверг еженедельник Spiegel.

Амри выдавал себя в немецких миграционных ведомствах за "политически преследуемого египтянина", пишет Spiegel, однако из-за того, что предполагаемый террорист не мог "представить какой-либо информации о Египте", его запрос о предоставлении убежища "был отклонен через несколько недель как необоснованный".

Кроме того, на тот момент ведомствам уже было известно о том, что Амри передвигался в Европе под различными именами, пишет Spiegel.

Издание также отмечает, что, исходя из анализа телефонных переговоров Амри, он уже несколько месяцев назад планировал стать шахидом и интересовался приобретением оружия. Предполагаемый террорист выражался в своих телефонных разговорах завуалированно, так что у правоохранительных органов не хватило доказательств для его задержания.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.