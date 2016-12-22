СМИ: на двери грузовика, въехавшего в толпу в Берлине, нашли улики

БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Отпечатки пальцев подозреваемого в теракте в Берлине Аниса Амри обнаружены на двери грузовика, сбившего людей на рождественском базаре, сообщила в четверг газета Süddeutscher Zeitung.

Издание ссылается на информацию, полученную Süddeutscher Zeitung, NDR и WDR в ходе освещения расследования теракта.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

Ранее в кабине грузовика были обнаружены завалившиеся за сидение документы на имя Аниса Амри. Полиция Берлина пока отказалась комментировать сообщение об обнаружении отпечатков пальцев, сославшись на расследование генеральной прокуратуры ФРГ.

Как сообщил в четверг еженедельник Spiegel, гражданин Туниса Амри несколько месяцев назад, исходя из анализа его телефонных переговоров, планировал стать шахидом и интересовался приобретением оружия. Предполагаемый террорист выражался в своих телефонных разговорах завуалированно, так что у правоохранительных органов не хватило доказательств для его задержания.