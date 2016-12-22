Суд в Киеве разрешил провести обыски в администрации президента России

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Украинским следователям по делу экс-президента Виктора Януковича необходимо попасть в здание Администрации президента России, следует из решения Печерского районного суда Киева, который постановил предоставить "возможность временного доступа к вещам и документам" в доме 23 по улице Ильинка в Москве. Соответствующий документ опубликован в четверг в едином реестре судебных решений.
Искать предстоит "оригиналы заявления" Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать российские Вооруженные силы на территории Украины, а также "других обращений за период с 1 марта 2014 года и до даты проведения выемки".
Срок действия документа определен в 30 дней со дня вынесения постановления – 15 декабря.
В конце ноября Святошинский районный суд Киева провел в режиме видеоконференции допрос Януковича по делу о беспорядках в украинской столице в 2013–2014 годах. Генпрокурор Юрий Луценко во время допроса объявил экс-президенту подозрение еще и в государственной измене. Позднее Януковича повесткой вызвали в прокуратуру уже в качестве подозреваемого.