КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Правительство Украины отказало журналистам РИА Новости в аккредитации на свои заседания в связи с выполнением соответствующего постановления Верховной рады, сообщила пресс-служба кабмина.

Представитель пресс-службы Ирина Конопатько сослалась на имеющееся письмо с перечнем СМИ и заявила, что СМИ с российской регистрацией не могут присутствовать на заседаниях. По ее словам, исключение составляют только "Интерфакс-Украина" и "РБК-Украина", так как они зарегистрированы на Украине.

Конопатько отметила, что отказ в аккредитации касается только допуска в кабинет министров, при этом каждое министерство самостоятельно принимает решения о допуске на свои мероприятия. Между тем, ранее РИА Новости отказали в аккредитации Верховная рада, Служба безопасности Украины, администрация президента, МИД, Минобороны и некоторые другие ведомства.

Об отказе в аккредитации кабмин сообщил спустя три дня после того, как радикалы ворвались в киевский офис РИА Новости. Российский МИД осудил нападение и потребовал, чтобы Украина соблюдала обязательства по защите СМИ.

В феврале 2015 года Рада приостановила аккредитацию некоторых российских СМИ при органах государственной власти Украины, в список попали более 100 медиа. В России отмечали, что действия Киева свидетельствуют о возрождении цензуры.