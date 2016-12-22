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В мире

МИД Белоруссии выразил протест из-за высказываний российского ученого

13:4922.12.2016
(обновлено: 15:04 22.12.2016)
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
© РИА Новости. Иван Руднев
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МИНСК, 22 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило официальный протест Москве в связи с "неприемлемыми" высказываниями директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова в адрес республики, "растиражированными" прессой. В МИД был вызван советник-посланник посольства России в Минске Вадим Гусев, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. В релизе РИСИ поименован как "Федеральное государственное научное бюджетное учреждение".

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям в Астрахани
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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О "российской нации", русском народе и межнациональном согласии
Накануне СМИ, преимущественно белорусские, распространили высказывания Решетникова, в частности, о том, что белорусский язык, по мнению ученого, был создан в 1926 году постановлением оргбюро ЦК ВКП(б), а существование независимой Белоруссии "уродует историю".

Как отметили в белорусском МИД, в присутствии российского дипломата "была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений".

"Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, – уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности", — сообщает пресс-службе МИД.

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В мире
Обсуждение
175 пользователей оставили 429 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Сергей Землянухин
    Однозначно наш российский учёный не имел права высказывать такие вещи в такой момент когда и так ситуацию вокруг российской белорусских отношения накаляют про западные СМИ...
    Ну, а завтра в Беларуси заявят, что они выяснили о том когда Беларуси приняли решение выделить из белорусского языка русский, как отдельный язык...
    Ну и чего хорошего? Начнём ругаться и доказывать, как сейчас украинцы это делают? Начнём спорить кем сочетал наш общий предок себя прежде всего русским, Белоруссии или украинцем?
    Такие высказывания не допустимы по отношению к народам... Это чистой воды провокация...
    И я бы на месте наших российских руководителей государства чётко для всех обозначил направление по этим вопросам...
    Наши народы едины... И нам простым гражданам интересно то, что нас сближает, не отдаляется...
    В Беларуси на сегодня два национальных языка - белорусский и русский... Это доказывает кто есть белорусы...
    14:48
    22.12.2016
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  • telegrapher
    Я бы не удивился, услышав такое от украинских "стратегических исследователей", но от директора (надеюсь, уже не директора) нашего государственного учреждения - это через край!..
    14:19
    22.12.2016
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Показать старые комментарии (409)
  • Анна Анна в ответ пользователю vlad.zakharov(показатьскрыть)
    vlad.zakharov,
    "я, повторюсь, армянин. Живу в Сочи. Работаю в сфере услуг. и периодически натыкаюсь на недовольства, выраженные в форме "опять вы?" в плане национальности."
    Нет плохих национальностей, есть плохие люди.
    Ведь не только армянам все 90-е вбивали в голову, что они именно армяне, а не россияне.
    Русским тоже в голову национализм вбивали.
    Именно для этого и нужно вводить идею и идеологию одного народа и народ делать важнее национальности, как это было в СССР.
    Если ты не согласен с тем, что наш народ должен называться "русским народом", но согласен с тем, чтобы он назывался "российским народом", то пусть так, главное, чтобы мы все гордились тем, что мы один народ, были едиными и разделяли общие ценности.
    "Советский гражданин" всех устраивало и все гордились тем, что они могут себя так назвать, ведь за этим стоял моральный облик высоконравственного человека - этого и нужно добиться.
    01:41
    23.12.2016
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  • Анна Анна в ответ пользователю vlad.zakharov(показатьскрыть)
    vlad.zakharov,
    "Но теперь вот население тех территорий решило, что им спокойнее жить отдельно."
    Влад, а тут уже ты ошибаешься.
    Люди как раз проголосовали за сохранение СССР (во всех союзных республиках "ЗА сохранение" проголосовали 70-95% голосовавших), это уже сами предатели подписали Беловежское Соглашение и распался Великий СССР.
    То есть, люди хотели жить в одной стране, а несколько заговорщиков хотели власти и развалили страну, наплевав на решение людей.
    01:50
    23.12.2016
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  • Анна Анна в ответ пользователю Димон .(показатьскрыть)
    Димон .,
    "Ваше руководство спонсирует войны - гляньте свой бюджет"
    Назови хотя бы одну захватническую войну, которую развязала Россия или войну, в которой бы Россия выступила в качестве агрессора?
    У нас Министерство Обороны. Слово "оборона" тебе о чём-нибудь говорит?
    01:53
    23.12.2016
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  • Зайтс Зет в ответ пользователю Anatol Starkou(показатьскрыть)
    Anatol Starkou, Вы это серьёзно? Да ну? Не смешите моего ёжика.

    Украина - это страна победившей олигархии. И нынешнее состояние Украины проистекает именно из этого факта. Если бы в России победила семибанкирщина, результат был бы похожим. М.б. ещё более кровавым.

    В Белоруссии этот фактор просто отсутствует. Так что, белорусского майдана можете не ждать. А попытки натянуть за уши национальные противоречия с Россией ни к чему не приведут. Им просто нечем подпитываться.

    Те националистические закидоны, которые наблюдаются на Украине - это совершенно искусственное явление, взросшее на почве победившей олигархии и призванное прикрыть истинные причины происходящего.

    Строго говоря, ни между Россией и Белоруссией, ни между Россией и Украиной никаких принципиальных национальных противоречий нет и быть не может. Слишком малы этнические различия, если говорить об основной массе населения. И это фундаментальный фактор. Всё остальное не слишком принципиально, как бы грустно оно не выглядело.

    Национализм и национальные противоречия почти всегда являются инструментом в достижении каких либо, политических целей, которые зачастую могут и не декларироваться (что и произошло на Украине).

    Если Вы сможете ответить на вопрос, какие политические группы и в каких целях реально смогут использовать национальную тему в Белоруссии, тогда и говорите о Донбасс-Болоте.
    01:54
    23.12.2016
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  • Димон . в ответ пользователю Анна Анна(показатьскрыть)
    Анна Анна, Сирия -оборона России? Донбасс - оборона России?
    А бабе место на кухне - иди вари щи кухарка.
    02:02
    23.12.2016
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  • Виктория Соколова
    Удивляюсь, что этому "учёному" до сих пор ещё "мозги" не вправили...
    На кого он работает?
    Явно на госдеп с целью испортить отношения России с Белоруссией...
    И на хрена нам такие "учёные", которые участвуют в информационной войне против России на стороне противника?!
    02:06
    23.12.2016
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  • Виктория Соколова в ответ пользователю telegrapher(показатьскрыть)
    telegrapher,
    Гнать нужно таких "учёных" из российской науки!!!
    02:07
    23.12.2016
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  • Зайтс Зет в ответ пользователю barmalej barmaleic(показатьскрыть)
    barmalej barmaleic, "Есть Путин — есть Россия, нет Путина ..." всё равно есть Россия.

    Вы ещё не поняли, никак не дойдёт?

    Россия уже сформировалась как устойчивая воспроизводящая себя система.

    Так что, я бы на вашем месте пожелал ВВП долгих лет жизни и хорошего здоровья. А то мало ли кто потом на его место придёт? Вам может сильно не понравиться.
    02:09
    23.12.2016
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  • Anatol Starkou в ответ пользователю Зайтс Зет(показатьскрыть)
    Зайтс Зет, Какой красивый русский язык! Мне бы такой - я бы в РоссИнСтратегИсследованиях работал и крыл бы свою родины Беларусь.

    Что-то вы ні слова не сказали о высказываниях росс ученого о белорусском языке и белорусском государстве. Ну, да ладно. Это мелочи. Вы, смотрю, спец по Украине: "Украина - это страна победившей олигархии."

    Кого олигархия победила? Донбасс? Народ Украины? Государство Украина, которое еще не сформировалось, потому что ему без году неделя (25 лет), и оно пытается ПО СВОЕМУ найти себя и пока не находит? Вы товарищь или товарищь, если женщина, не пудрите мне моск.

    "Если Вы сможете ответить на вопрос, какие политические группы и в каких целях реально смогут использовать национальную тему в Белоруссии, тогда и говорите о Донбасс-Болоте."

    Смогу:
    Народ. Весь белорусский народ, включая руководство РБ, если произойдет то, о чем я говорил в первых комментах.
    02:10
    23.12.2016
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  • vlad.zakharov в ответ пользователю Анна Анна(показатьскрыть)
    Анна Анна, у нас церкви тысячелетиями стоят - дай бог кремлю столько продержаться. так почему я должен отказываться от собственной идентичности в угоду безликому собирательному "россиянин"? нет, я россиянин, как гражданин, и армянин, как представитель нации. моя национальность ничем не хуже и не лучше других. она просто иная. у нее иная кухня, иные обычаи, иные обряды, иной язык, своя история. церковь хоть и христианская - все равно иная. скажу вам даже, что мы оливье готовим по-разному. и мне вкус нашего оливье ближе, чем по русскому рецепту.
    И, кстати, тема кавказской кухни активно эксплуатировалась именно в эпоху советского режима. То есть, в любом случае место национальностям даже в советском обществе было. И ничего плохого в этом я не вижу - наоборот, нужно, чтобы мы все осознавали, что мы все разные, но объединены общей историей, общими принципами, стремлениями.
    И, да, армянам никто не может вбить в голову, что они именно россияне (и только россияне) по той простой причине, что у них есть своя страна со своими памятниками культуры, есть свой язык со своим алфавитом (чем не могут похвастать даже украинцы и белорусы, кстати).
    а в целом я согласен с идеей общности
    02:30
    23.12.2016
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  • vlad.zakharov в ответ пользователю Анна Анна(показатьскрыть)
    Анна Анна, сравните границы княжества московского и Советского союза. Сибирь покорял Ермак - тому Екатерина дала указание идти покуда несут ноги и вбить кол с флагом российским там, где он остановится. Так что технически можно засчитать освоение Сибири мирным путем. а Кавказ? а Крым? а Запорожские Сечи? а прочие земли в Прикаспии и Средней Азии добровольно вошли в состав? я знаю только о том, что армяне добровольно присоединились, поскольку были христианами и испытывали сильное давление со стороны соседних мусульманских народов. но многие народы сопротивлялись. большая часть территорий, которые были населены людьми, была присоединена мечом и огнем. даже во время возвышения московского княжества над новгородом и ярославлем они между собой воевали. вот об этом вам обычно говорят, когда хотят указать на факты агрессии. наполеон, гитлер, короли швеции и польши или кто-то там еще - это уже дело десятое.
    02:49
    23.12.2016
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  • vlad.zakharov в ответ пользователю Зайтс Зет(показатьскрыть)
    Зайтс Зет, расскажи это тем, кто скучает по пагоне, кто приезжая в Вильню видит имена своих правителей в названиях улиц и площадей, кто свой собственный флаг зовет "закатом над болотом" и утверждает, что бчб - есть истинное отражение национальных белорусских орнаментов.
    02:53
    23.12.2016
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  • Oleg7518
    А мне вот не нравятся все эти сепаратисты. "Языки" которых созданы искусственно и специально сильно отличными от русского. Все эти "украинцы", "белорусы"... Как о них написано Ватиканом - это не нации, это идеологии. Добавлю - русофобские. Существовать не должны.
    02:55
    23.12.2016
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  • irina_lybai в ответ пользователю Анна Анна(показатьскрыть)
    Анна Анна, Ну а что еще простым россиянам делать остается-выкарабкиваться,как всегда,ничего нового.
    03:45
    23.12.2016
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  • irina_lybai в ответ пользователю Анна Анна(показатьскрыть)
    Анна Анна, Ну да,ну да.Продвигайте,продвигайте.Главное,что-бы корона с головы-то не упала,а так продвигаете.)
    03:49
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Терентьев в ответ пользователю v.maske(показатьскрыть)
    v.maske, в том то и дело, что народ здесь не при чем. Но в Украине этот народ молчал, когда мочили Беркут, жгли российские флаги, и охотились спецгруппами за Януковичем. Вот так и в Белоруссии - Лукашенко мелет на весь мир ерунду про Россию, а все белорусы - молчат. Народ героический, но удивляет их беспомощность.
    03:49
    23.12.2016
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  • Андрей в ответ пользователю Димон .(показатьскрыть)
    Димон ., серьезно!? жесть у вас в РБ. У нас теоретически могут закрыть за разжигание межнациональной розни. Если вы не врете, не хотелось-бы быть гражданином РБ.
    04:52
    23.12.2016
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  • Андрей в ответ пользователю Anatol Starkou(показатьскрыть)
    Anatol Starkou, перечитал тот комментарий и что? Если РБ уйдет, так тому и быть, границы врагов приблизятся, другие неприятные моменты будут, НО никаких критичных последствий мы не ощутим. Будем и далее перегораживать реки в Сибири и на Дальнем Востоке, строить огромные атомные ледоколы, запускать ракеты в космос и мно-о-огое другое. И вы безусловно правы в том что не наше дело куда вы уйдете, более того, если такое случится я искренне буду желать успехов РБ и процветания ее жителям, вот только откуда им взяться?
    05:30
    23.12.2016
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  • Андрей в ответ пользователю Anatol Starkou(показатьскрыть)
    Anatol Starkou, не желаю РБ плошчи ибо симпатизирую белорусам, однако посмотреть на то как надо реагировать на цветные революции, хотелось-бы. Можно много ругать Лукашенко, но в отсутствии тестикул его не заподозришь точно.
    05:41
    23.12.2016
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  • Вячеслав Егоров в ответ пользователю Сергей Землянухин(показатьскрыть)
    Сергей Землянухин, если есть исторический факт, то он есть. Независимо какая сейчас эпоха, погода, цены на нефть и настроение у Батьки. Если Решетников всё высосал из пальца- есть статья УК. А высказывание и констатация факта - разные вещи.
    06:13
    23.12.2016
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