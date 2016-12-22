МИД Белоруссии выразил протест из-за высказываний российского ученого

МИНСК, 22 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило официальный протест Москве в связи с "неприемлемыми" высказываниями директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова в адрес республики, "растиражированными" прессой. В МИД был вызван советник-посланник посольства России в Минске Вадим Гусев, сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. В релизе РИСИ поименован как "Федеральное государственное научное бюджетное учреждение".
Как отметили в белорусском МИД, в присутствии российского дипломата "была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений".
"Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, – уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности", — сообщает пресс-службе МИД.