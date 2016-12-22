Песков ответил на обвинения Обамы в адрес России

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Обвинять Россию, в том числе, в кибератаках, демонизировать ее легче, чем подводить итоги президентства в США, анализируя, что из обещанного было выполнено, полагает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Легче всего насаждать образ какого-то дьявольского врага и демонизировать, например, нашу с вами страну и нашего с вами лидера — президента Путина", — сказал Песков в интервью "России 24", отвечая на вопрос об обвинениях со стороны США в хакерских атаках.

По его словам, это делать легче, чем "подводить итоги президентства, рассуждать о том, что выполнено из ранее данных обещаний, что не выполнено, что получилось, что не получилось, как обстоят дела с безопасностью, к каким катастрофическим последствиям для всего мира привели те или иные решения в плане внешней политики".

"Это сложно. Давать отчет о своей работе сложно. Гораздо легче, действительно, взять и вылепить некоторого врага и всячески пестовать этот образ, отсылая каждый раз к этому врагу и виня этого врага во всем. Это полный абсурд. Все вот эти байки насчет кибератак со стороны русских — полные байки", — добавил Песков.

"Дело в том, что, действительно, и очно наши президенты разговаривали на этот счет. Обама поднимал эту тему в ходе общения с Путиным в Китае, и в ходе телефонных разговоров, которые, к сожалению, не столь часты в связи с плачевным уровнем наших двусторонних отношений. Американский президент ставил этот вопрос — и каждый раз никто из американских коллег не давал сколь-либо вразумительных разъяснений, не подкреплял эти обвинения какими-то доказательствами и не приводил каких-либо аргументов в эту пользу", — заявил он.

Осенью американская контрразведка обвинила Россию в причастности к хакерским атакам на ресурсы политических организаций США в ходе президентской предвыборной кампании, чтобы помочь Дональду Трампу победить.

Президент США Барак Обама затребовал у спецслужб детальный отчет, но предупредил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" их итогов.

С точки зрения официальной Москвы, американским властям и политикам стоит либо предъявить хоть какие-то доказательства, либо прекратить разговоры о "русских хакерах", иначе ситуация становится "непристойной".