FP: единственный способ защитить Запад - заставить Меркель уйти

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ангела Меркель должна уйти, и это единственный способ защитить "либерально-демократический порядок Запада", пишет в Foreign Policy Маттиас Маттхус, доцент в Школе продвинутых международных исследований Университета Джонса Хопкинса.

По его словам, сейчас многие смотрят на Меркель как на "последнюю надежду свободного мира" и поэтому настаивают на ее переизбрании канцлером в следующем году.

"Надежды эти опасно ошибочны. Давать Меркель мантию морального лидерства — значит неверно толковать 11 лет ее пребывания в должности канцлера", — считает Маттхус.

По оценке автора, с момента наступления мирового кризиса 2008 года Меркель потерпела неудачу на четырех "фронтах".

Во-первых, речь идет о долговых проблемах еврозоны. Пытаясь решить их, правительство Германии стало навязывать острую экономию и структурные реформы странам-должникам, что привело к катастрофическим последствиям для всего валютного объединения, будущее которого до сих пор кажется "как минимум шатким".

Во-вторых, она потерпела крах в разрешении украинского кризиса и в выстраивании отношений с Россией на этом фоне. По словам Маттхуса, Германия полностью доверилась НАТО и санкционным мерам. Но они, с точки зрения автора, лишь усилили власть Владимира Путина в его стране.

Кроме того, теперь Меркель придется противостоять избранному президенту США Дональду Трампу, который "мало заинтересован" в поддержке ограничительных мер и который демонстрировал желание наладить отношения с Москвой.

Маттхус также подчеркивает, что враждебность федерального канцлера к России усугубляет ситуацию. "Предложив улучшение отношений, ЕС и США могут дать Путину причину сотрудничать с Западом", — считает он.

Третий фронт, о котором говорит автор — кризис с беженцами. Когда Меркель сказала "мы справимся" и позвала в страну мигрантов, ей многие аплодировали. Но в итоге этот жест обернулся против нее, когда ЕС пришлось пойти на "циничную сделку" с Эрдоганом, чтобы остановить поток беженцев, причем сделка эта проблему отнюдь не решила.

Наконец, ни Меркель, ни Евросоюзу в целом не удалось остановить "постепенное сползание в авторитаризм" Венгрии и Польши, отмечает Маттхус.

Таким образом, с точки зрения автора, Меркель доказала, что не способна решить ни один из четырех кризисов, охвативших Европу, поэтому Германия нуждается в свежем руководстве, в идеале никак не связанном ни с ней, ни с ее партией "Христианско-демократический союз" (ХДС).

"Очевидно следующее: если Меркель и дальше будет управлять Европой, регион продолжит быть угасающей силой, которую и Соединенные штаты Трампа, и Россия Путина смогут легко игнорировать", — резюмирует политолог.