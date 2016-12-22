Подозреваемый в теракте в Берлине провел почти 4 года в итальянской тюрьме

РИМ, 22 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине тунисец Анис Амри провел на территории Италии пять лет, из которых почти четыре года в тюрьме, пишет в четверг итальянская газета La Stampa.

По информации издания, Амри прибыл на Апеннины по морю в феврале 2011 года. При регистрации он соврал, заявив, что является несовершеннолетним.

"Его история хорошего мигранта закончилась, когда он попытался поджечь школу, которую посещал. Полиция арестовала Амри 23 октября 2011 года", — пишет газета.

В результате тунисец был приговорен к четырём годам заключения и был помещен сначала в тюрьму Катании, а затем Палермо. При этом во время отбывания наказания он проявлял агрессию и считался опасным. Из тюрьмы Амри вышел в мае 2015 года.

Согласно предписанию итальянских властей, тунисец должен был быть выслан из Италии на родину, однако из-за отсутствия сотрудничества Туниса этого не произошло.

"Италия внесла все данные об Амри, включая информацию о приговоре, решении об экстрадиции и его поведении в тюрьме, в единую информационную систему Шенгена", — подчеркивает La Stampa.

Тем не менее, по информации издания, уже в июле 2015 года тунисец оказался в Германии, где попросил политического убежища.