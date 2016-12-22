СМИ сообщили, что в Бельгии найден мертвым главный аудитор НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Главный аудитор НАТО Ив Шанделон найден мертвым в городе Анден в Бельгийских Арденнах, сообщили СМИ медиа-группы Sudpresse.

По их данным, чиновник покончил с собой, однако семья эту версию категорически отвергает.

Тело погибшего было найдено в 140 километрах от места его работы и в 100 километрах от города Ланс, где он проживал.

На имя 60-летнего Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Однако рядом с его телом полицейские обнаружили незарегистрированное оружие, из которого и "застрелился" чиновник.

Люди из окружения погибшего рассказали журналистам, что Шанделон жаловался на "странные" звонки.

На службе чиновник занимался противодействием финансированию терроризма и имел доступ к закрытой информации. Следствие рассматривает все возможные версии его гибели.