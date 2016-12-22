В Болгарии в ДТП с автобусом погибли три человека

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Автобус с 50 пассажирами столкнулся c легковым автомобилем возле села Микре на северо-западе Болгарии, погибли оба водителя и один пассажир автобуса, еще 13 человек получили ранения, говорится в сообщении на сайте МВД Болгарии.
Авария произошла на трассе София-Варна около 9.30 (10.30 мск) на участке между селами Микре и Голец. Все пострадавшие были доставлены в больницу c травмами различной степени тяжести.
Отмечается, что все пассажиры автобуса работают в муниципальной администрации городя Лясковец, они направлялись на новогодний корпоратив.
Причины аварии пока неизвестны, на место инцидента прибыли сотрудники полиции, пожарные и скорой помощи.