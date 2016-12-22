Бывший вице-премьер Украины назвал события 2014 года госпереворотом

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов заявил, что в стране в 2014 году произошел государственный переворот.

Дорогомиловский суд Москвы рассматривает иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом.

"Я считаю события в стране государственным переворотом… (экс-президент Виктор) Янукович был отстранен от должности президента неконституционным образом", — сказал Арбузов на заседании Дорогомиловского суда. Он также заявил, что депутатов "под угрозой расправы" заставляли "голосовать за отставку".

По его словам, представители Евросоюза вмешивались во внутренние дела Украины, пытаясь навязать ей подписание соглашения об ассоциации.

"Я воспринимаю как давление, так как рекомендации (по подписанию ассоциации — ред.) были очень навязчивыми", — сказал свидетель.

Арбузов подчеркнул, что ему поступали угрозы в том числе от запрещенного в РФ "Правого сектора", в связи с чем ему "пришлось вывезти (из страны — ред.) семью".

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.