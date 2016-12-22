Компания из США обвинила российских хакеров в слежке за артиллерией Украины

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американская компания CrowdStrike обвинила хакеров, якобы связанных с властями России, в использовании вредоносного кода против подразделений украинской артиллерии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад компании.
"Это не может быть делом рук безучастной группы или кучки преступников, они (хакеры) должны быть в тесной связи с российскими военными", — объявил основатель CrowdStrike Дмитрий Альперович.
Ранее Национальный комитет Демократической партии нанял CrowdStrike для защиты своих данных. В декабре представители компании заявили, что перед выборами хакеры, предположительно связанные с российской разведкой, совершили новую волну атак на штаб Хиллари Клинтон.
В октябре представители спецслужб США заявили, что российские хакеры атаковали серверы избирательных систем страны. Позднее ЦРУ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь республиканцу Дональду Трампу.
В середине декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону стоит либо прекратить разговоры о "русских хакерах", либо привести доказательства. "А иначе это выглядит уже весьма непристойно", — сказал он.