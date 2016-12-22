Компания из США обвинила российских хакеров в слежке за артиллерией Украины

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американская компания CrowdStrike обвинила хакеров, якобы связанных с властями России, в использовании вредоносного кода против подразделений украинской артиллерии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад компании.

По данным CrowdStrikе, специалисты обнаружили "вредоносный имплантат" на устройствах с операционной системой Android, принадлежащих украинским военным. Вирус использовался для отслеживания артиллерийских подразделений ВСУ с конца 2014 года. При этом компания считает, что полученные данные, "вероятно, использовались для поддержки" ополченцев Донбасса.

"Это не может быть делом рук безучастной группы или кучки преступников, они (хакеры) должны быть в тесной связи с российскими военными", — объявил основатель CrowdStrike Дмитрий Альперович.

Специалисты фирмы утверждают, что за попыткой взлома стоит хакерская группа Fancy Bear, известная также как APT29. Именно ее обвиняли в атаке на базу данных Демократической партии США в ходе президентской предвыборной кампании.

Ранее Национальный комитет Демократической партии нанял CrowdStrike для защиты своих данных. В декабре представители компании заявили, что перед выборами хакеры, предположительно связанные с российской разведкой, совершили новую волну атак на штаб Хиллари Клинтон.

В октябре представители спецслужб США заявили, что российские хакеры атаковали серверы избирательных систем страны. Позднее ЦРУ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь республиканцу Дональду Трампу.

Ни власти США, ни американские политики, присоединившиеся к обвинениям, не предъявили никаких доказательств причастности России к кибератакам. Сам Трамп назвал заявления о вмешательстве России в выборы для его поддержки "смехотворными".

В середине декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону стоит либо прекратить разговоры о "русских хакерах", либо привести доказательства. "А иначе это выглядит уже весьма непристойно", — сказал он.