В Южной Корее из-за забастовки пилотов отменят более 220 рейсов

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Пилоты крупнейшей в Южной Корее авиакомпании Korean Air начали в четверг первую за последние 11 лет десятидневную забастовку, в период до 31 декабря будет отменено около 200 внутренних и 24 международных рейса.

По данным агентства Ренхап, в четверг были отменены 18 авиарейса, в том числе четыре международных. Пассажирам, забронировавшим места на отмененных рейсах, была предоставлена возможность изменить время перелета или получить полную компенсацию стоимости авиабилета.

Забастовка пилотов началась после неудачи в переговорах между представителями профсоюза и руководством компании о повышении заработной платы пилотам на 34%. В то же время Korean Air отмечает, что правление прилагает "все усилия для минимизации неудобств для пассажиров" в связи с забастовкой.