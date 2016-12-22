После начала операции в Мосуле 108 тысяч человек не могут вернуться домой

ЖЕНЕВА, 22 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 108 тысяч человек до сих пор не вернулись в свои дома, которые они покинули после начала 17 октября военной операции по освобождению иракского Мосула от запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", сообщает в четверг Международное агентство по миграции (МОМ).

"С начала операции в Мосуле общее количество внутренне перемещенных составило 20020 семей или 120 тысяч 120 человек. Из них 108 тысяч 624 человека до сих пор не вернулись в свои дома", — заявили в МОМ.

Больше всего перемещенных — жители провинции Найнава, где расположен Мосул. Этот регион Ирака за два месяца покинуло и до сих пор не вернулось обратно 107,376 человек. Из них 34,914 человек покинули Мосул и 70,914 — аль-Хамданию.

Операция по освобождению Мосула от ИГ продолжается с 17 октября, в ней участвуют иракские военные, курдские силы, ополчение и ВВС международной коалиции во главе с США. При этом СМИ постоянно сообщают об ошибочных ударах коалиции по гражданской инфраструктуре, что приводит к жертвам среди мирного населения.