В городе на западе Японии горят более 140 зданий

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Власти японского города Итоигава префектуры Ниигата на западе острова Хонсю обратились к администрациям соседних городов за помощью в тушении крупного пожара, охватившего уже более 140 строений.

По информации телеканала NHK, возгорание началось около 10.30 по местному времени (04.30 мск) в здании китайского ресторана, после чего огонь быстро перекинулся на соседние постройки. Тушение пожара значительно усложняли сильные порывы ветра, скорость которых в регионе в дневное время достигала 24,2 метра в секунду. В настоящее время в регионе наблюдаются порывы ветра со скоростью 9,7 метра в секунду.

Местные власти призвали 586 человек, проживающих в 273 домах, эвакуироваться. В учебных заведениях, расположенных недалеко от района пожара, были отменены занятия.

Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали два человека, угрозы их жизни нет.