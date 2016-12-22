В Кремле назвали автора статьи New York Daily News о Карлове "невменяемым"
11:3022.12.2016
(обновлено: 12:35 22.12.2016)
4463838719
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что материал New York Daily News об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова мог написать лишь человек с извращенным пониманием того, "что такое хорошо, а что такое плохо".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство потребует извинений от американской газеты за статью, в которой автор сравнил Карлова с послом Третьего рейха. Американский журналист Герш Кунтцман написал, что не "льет слезы" по российскому дипломату, и назвал убийство Карлова "свершившимся правосудием". Как отметила Захарова, статья Кунтцмана в целом оправдывает действия террориста.
"Вы знаете, очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую — полностью невменяемых, с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо. Я не думаю, что эти люди, к коим безусловно относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний и хотя бы какой-то памяти", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, намерена ли Москва добиваться извинений от автора статьи.
Кунтцман ранее отказался извиняться за свою статью об убийстве Карлова.
Российский посол в Турции Андрей Карлов погиб в понедельник во время вооруженного нападения в Анкаре. Преступник, которого приняли за охранника дипломата, несколько раз выстрелил Карлову в спину и был уничтожен полицией. В России случившееся назвали терактом.
Убийство российского посла в Анкаре
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.