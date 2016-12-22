Палестинец погиб во время израильской военной операции в Иерусалиме

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Палестинец погиб в ходе столкновений во время спецоперации израильских военных в Восточном Иерусалиме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя израильских ВС.

По данным ВС Израиля, они прибыли в район Куфр Акаб в Восточном Иерусалиме, чтобы уничтожить дом, предположительно, напавшего на граждан Израиля в октябре этого года Мисбы Абу Сбея (Misbah Abu Sbeih).

По словам представителя израильской армии, в ходе столкновений "подозреваемые забрасывали самодельными взрывными устройствами солдат, которые в ответ открыли по ним огонь, что и привело к смерти" 19-летнего Ахмада аль-Харуби.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.