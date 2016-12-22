Европол предупреждал о возможности терактов в нескольких странах Европы

АФИНЫ, 22 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Полицейская служба Европейского союза Европол рассылала предупреждение о возможности терактов во Франции, Германии, Брюсселе и в странах Северной Европы в преддверии Рождества и Нового года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Греции.

Европол координирует работу национальных служб полиции.

"Предупреждение было разослано в начале декабря. Были названы Франция, Берлин, Брюссель, столицы стран Северной Европы. Европол сообщил, что возможны теракты в связи с празднованием Рождества и Нового года", — сказал собеседник агентства, отметив, что это было до теракта в Берлине.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). В среду стало известно об объявлении в розыск 24-летнего тунисца Аниса Амри по подозрению в причастности к теракту в Берлине.