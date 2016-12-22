Ле Пен: избрание Трампа и перемены в Европе улучшат отношения с Россией

ПАРИЖ, 22 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Избрание президентом США Дональда Трампа и рост евроскептицизма поможет улучшению отношений с Россией, заявила в интервью РИА Новости кандидат в президенты Франции, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"С точки зрения международной ситуации приход к власти Дональда Трампа и ослабление проевропейской догмы, конец превосходства Германии на европейском континенте должны в значительной степени способствовать установлению более конструктивных и сбалансированных отношений с Россией, в частности, по вопросу сирийского конфликта, но также и по всем вопросам напряженности, которые существуют сейчас", — сказала политик.

Комментируя свои ожидания от французской дипломатии в случае избрания на пост главы государства, Ле Пен заявила, что "мы движемся к многополярному миру, более сбалансированному".

"Это, конечно, будет та задача, которую я поставлю перед французской дипломатией в случае избрания на пост президента Франции", — добавила она.

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