Среди жертв теракта в Берлине опознана одна израильтянка

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 дек – РИА Новости. Израильтянка, которая считалась пропавшей без вести после теракта в Берлине, опознана среди погибших, передает местная радиостанция "Коль Исраэль".

Женщина вместе с мужем была на рождественской ярмарке в центре немецкой столицы, когда в понедельник вечером собравшихся там людей протаранил грузовик. Жертвами теракта стали 12 человек, 48 попали в больницы.

"В Берлине опознана израильтянка, Далия Элиаким из Герцлии, которая погибла на этой неделе в автомобильном теракте. Посольство Израиля в Германии в координации с семьей работает над доставкой тела на родину", — сказано в сообщении.

Ее муж остается в больнице с тяжелыми ранениями.

По данным агентства Рейтер, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). По подозрению в причастности к теракту власти Германии объявили в розыск 24-летнего тунисца Аниса Амри.

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