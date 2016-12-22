Среди жертв теракта в Берлине опознана одна израильтянка

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 дек – РИА Новости. Израильтянка, которая считалась пропавшей без вести после теракта в Берлине, опознана среди погибших, передает местная радиостанция "Коль Исраэль".
"В Берлине опознана израильтянка, Далия Элиаким из Герцлии, которая погибла на этой неделе в автомобильном теракте. Посольство Израиля в Германии в координации с семьей работает над доставкой тела на родину", — сказано в сообщении.
Ее муж остается в больнице с тяжелыми ранениями.
По данным агентства Рейтер, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). По подозрению в причастности к теракту власти Германии объявили в розыск 24-летнего тунисца Аниса Амри.
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