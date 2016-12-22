В Киеве пожаловались на бесполезность беспилотников, полученных от США

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американские разведывательные беспилотные аппараты (БПЛА), которые летом получила Украина, оказались бесполезными, передает Reuters со ссылкой на советника начальника украинского Генштаба Натана Хазина.

Речь идет о 72 аналоговых мини-беспилотниках Raven RQ-11B компании AeroVironment, стоивших, по словам Хазина, миллионы долларов и оказавшихся настолько неудачными, что если бы вопрос зависел от него, он вернул бы их обратно в США.

"С самого начала решение использовать эти беспилотники в нашем (конфликте) было неверным", — цитирует агентство Хазина.

Главным недостатком американских аппаратов в ВСУ называют их уязвимость в плане возможного перехвата и глушения сигнала связи. Кроме того, время работы аккумуляторов крайне мало, так что беспилотники не справляются со своей штатной задачей – сбор разведывательной информации.

По сведениям агентства, аппараты пока используются в зоне конфликта (в Донбассе — ред.), но не применяются на передовой.

Аналоговые беспилотники относятся "к каменному веку развития" подобной техники, это "дешевые и одноразовые БПЛА", отмечает директор одной из программ Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.