Американский министр рассказал о подготовке ответа на хакерские атаки

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. США пока решают, какие меры принять в ответ на хакерские атаки во время выборов президента страны, заявил в интервью телеканалу MSNBC министр внутренней безопасности США Джей Джонсон.

"Рассматривается перечень мер, как сказал президент США. И ответ необязательно должен быть в той же форме. Таким образом, ряд мер обсуждается в данный момент, и мы весьма тщательно обдумываем их", — сообщил он.

Осенью американские спецслужбы официально обвинили Россию в попытках повлиять на выборы в США, а президент Барак Обама затребовал у них подробный отчет. При этом после выборов Белый дом признал, что в день голосования повышенной активности хакеров не было.

Группа американских сенаторов призвала Обаму рассекретить информацию, которая, по мнению Вашингтона, подтверждает связь между действиями российских властей и выборами в США, но в Белом доме дали понять, что нынешняя администрация, которая сложит полномочия 20 января, вряд ли успеет это сделать.

Ни власти США, ни американские политики, присоединившиеся к обвинениям, ни разу не привели никаких доказательств причастности российских властей к деятельности хакеров, в том числе, взломавших и обнародовавших почту штаба экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Как отмечал в этой связи президент России Владимир Путин, в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в середине декабря подчеркнул, что Вашингтону стоит либо прекратить разговоры о "русских хакерах", либо предъявить доказательства. "А иначе это выглядит уже весьма непристойно", — сказал он.