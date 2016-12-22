Американский министр рассказал о подготовке ответа на хакерские атаки

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. США пока решают, какие меры принять в ответ на хакерские атаки во время выборов президента страны, заявил в интервью телеканалу MSNBC министр внутренней безопасности США Джей Джонсон.
Осенью американские спецслужбы официально обвинили Россию в попытках повлиять на выборы в США, а президент Барак Обама затребовал у них подробный отчет. При этом после выборов Белый дом признал, что в день голосования повышенной активности хакеров не было.
Ни власти США, ни американские политики, присоединившиеся к обвинениям, ни разу не привели никаких доказательств причастности российских властей к деятельности хакеров, в том числе, взломавших и обнародовавших почту штаба экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.
Как отмечал в этой связи президент России Владимир Путин, в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в середине декабря подчеркнул, что Вашингтону стоит либо прекратить разговоры о "русских хакерах", либо предъявить доказательства. "А иначе это выглядит уже весьма непристойно", — сказал он.