МИД Китая: в отношениях КНР и США могут возникнуть некоторые сложности

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. В отношениях Китая и США в будущем могут возникнуть сложности, заявил в интервью газете "Жэньминь жибао" министр иностранных дел КНР Ван И.

После выборов в США председатель КНР Си Цзиньпин звонил избранному президенту Дональду Трампом, отметив тогда, что сотрудничество является единственным правильным выбором для Пекина и Вашингтона.

"В отношениях Китая и США в будущем могут возникнуть некоторые новые сложности и неопределенность", — сказал Ван И.

По его словам, лишь при взаимном уважении и внимании к интересам друг друга возможно долгосрочное стабильное сотрудничество. Подводя итоги года, министр констатировал, что отношения Китая с ведущими странами стали более стабильными, практическое сотрудничество углубилось, а "круг друзей" КНР непрерывно расширяется.

В наступающем году необходимо создать более здоровые и стабильные рамки для отношений крупных держав, считает дипломат.

Дональд Трамп уже в статусе избранного президента США пообещал заставить Китай "играть по правилам", заявив, что КНР не является рыночной экономикой и манипулирует национальной валютой. Кроме того, Трамп говорил по телефону с руководством Тайваня и поставил под сомнение политику "одного Китая", которой США придерживаются долгие годы.