Россия выделила $5 млн на поддержку бедных в Киргизии рамках программы ООН

БИШКЕК, 22 дек – РИА Новости. Правительство России перечислило очередной грант в размере 5 миллионов долларов на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Киргизии рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью ВПП ООН Елизавета Залкинд.

"Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики сообщило о получении нового гранта Российской Федерации на усиление мер социальной поддержки наиболее уязвимых киргизстанцев. Грант в размере 5 миллионов долларов является частью регулярных ежегодных взносов Российской Федерации для поддержки программ ВПП ООН в Киргизстане", — сообщила она.

По словам собеседницы агентства, средства будут направлены на реализацию совместного проекта ВПП ООН и министерства труда и социального развития республики в 2017 году. Проект предусматривает работы по строительству и ремонту важнейших объектов инфраструктуры киргизских сел, организацию краткосрочных курсов по агродисциплинам и рабочим специальностям для сельчан.

Директор ВПП ООН Киргизии Рам Сараванамутту отметил, что "постоянная поддержка со стороны России обеспечивает непрерывность в осуществлении программ развития для поддержки наиболее уязвимых и нуждающихся киргизстанцев".

Благодаря этому с середины 2014 года свою жизненную ситуацию смогли улучшить около 250 тысяч беднейших киргизстанцев. Они участвовали в ремонте и строительстве оросительных сетей, строительстве селезащитных дамб, восстановлении дорог, мостов, каналов для нужд своих сельских общин. Кроме того, почти половина прошедших курсы профтехобучения смогли получить работу по новой специальности.

По данным ВПП, в 2017 году усилия будут сосредоточены на расширении активных мер социальной защиты и географического охвата, впервые в проекте примут участие жители малых городов Киргизии.