Россиянка, пострадавшая в ДТП в Таиланде, успешно прооперирована

БАНГКОК, 22 дек – РИА Новости. Россиянка, пострадавшая в ДТП с туристическим микроавтобусом в провинции Пханга в Таиланде, успешно прооперирована; она пока остается в больнице, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

"По сообщению врачей больницы провинции Пханга, гражданка РФ Надежда Агеенко, 1984 года рождения, уроженка Приморского края, поступившая в больницу после аварии микроавтобуса с иностранными туристами, прооперирована после обнаружения у нее разрыва печени. Операция прошла успешно. Россиянка еще некоторое время будет оставаться в больнице", — сказал дипломат.

Он также сообщил, что установлена личность последнего из трех погибших в том же ДТП иностранцев — им оказался гражданин Франции.

"Первоначальная информация СМИ о том, что из трех погибших в этой аварии двое – россияне, оказалась ошибочной", — сказал агентству Соснов.

Таиландские СМИ в среду сообщали о ДТП с туристическим микроавтобусом, который в результате заноса на мокрой дороге врезался на большой скорости в жилой дом. В результате аварии погибли гражданка Филиппин и два гражданина Франции, еще семеро иностранных туристов получили ранения различной степени тяжести.

Оказавшаяся среди пострадавших россиянка Агеенко первоначально была госпитализирована с переломом носа, однако в больнице ей стало плохо, и в результате обследования выяснилось, что у женщины – разрыв печени, после чего врачи приняли решение о немедленной операции.