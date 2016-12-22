В Индии задержали двух человек во время перевозки обедненного урана

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 дек — РИА Новости. Полиция Индии задержала двух человек в штате Махараштра при передаче почти 9 килограммов обедненного урана, сообщила местная полиция.

Полиция получила информацию о готовящейся передаче радиоактивных материалов у отеля на безлюдной дороге, связывающей Мумбаи и Тхану. Полиция организовала засаду и задержала двоих человек, прибывших на мотоциклах. Найденные у них материалы были переданы в лабораторию для тестов, где было установлено, что речь идет об обедненном уране — одна партия содержала 87,7% урана, вторая — 79,5%. Всего было изъято 8,9 килограмма радиоактивного материала.

"Мы установили, что изъятый материал является обедненным ураном. Он радиоактивен и крайне опасен. Обедненный уран используется в вооружениях по всему миру", — заявил телеканалу NDTV комиссар полиции города Тхана Парамбир Сингх.

В полиции затруднились оценить стоимость изъятого материала, "поскольку он не доступен на открытом рынке". По предварительным данным, уран был доставлен из-за рубежа и должен был быть продан третьим лицам в Тхане.

Полиция продолжает расследование.