В Индии задержали двух человек во время перевозки обедненного урана

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 дек — РИА Новости. Полиция Индии задержала двух человек в штате Махараштра при передаче почти 9 килограммов обедненного урана, сообщила местная полиция.
"Мы установили, что изъятый материал является обедненным ураном. Он радиоактивен и крайне опасен. Обедненный уран используется в вооружениях по всему миру", — заявил телеканалу NDTV комиссар полиции города Тхана Парамбир Сингх.
В полиции затруднились оценить стоимость изъятого материала, "поскольку он не доступен на открытом рынке". По предварительным данным, уран был доставлен из-за рубежа и должен был быть продан третьим лицам в Тхане.
Полиция продолжает расследование.