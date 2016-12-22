СБ ООН проголосует по резолюции о поселенческой деятельности Израиля

ООН, 22 дек — РИА Новости, Ольга Денисова. Голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях состоится в 15.00 (23.00 мск). Заседание было официально внесено в программу работы СБ ООН на четверг.

Внесенный Египтом проект резолюции требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". США наложили вето на подобную резолюцию в Совбезе ООН в 2011 году. Накануне голосования Израиль призвал США не позволить Совету Безопасности ООН принять данный документ.

Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон назвал предложенный проект "верхом лицемерия".

"За последние месяцы мы предпринимали дипломатические усилия, призывая членов Совета отвергнуть такую резолюцию. Мы ожидаем, что наш самый главный союзник не позволит этой однобокой антиизраильской резолюции быть принятой Советом", — сказал он.

В начале декабря постоянный наблюдатель государства Палестина при ООН Рияд Мансур сообщал, что арабские страны завершили работу над проектом резолюции, который называет поселенческую деятельность Израиля нелегальной, препятствующей миру и решению ближневосточного конфликта на основе создания двух государств.