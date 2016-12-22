В Шанхае выявили случай заражения птичьим гриппом H7N9

ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Случай заражения вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в Шанхае, сообщил муниципальный комитет Шанхая по здравоохранению и планированию семьи.

По его данным, птичий грипп был выявлен в среду у 45-летнего мужчины по фамилии Чжан, приехавшего в Шанхай из провинции Цзянсу. В настоящий момент мужчина проходит лечение в больнице.

Ранее сообщалось, что власти района Сымин в городе Сямэнь (провинция Фуцзянь) c 22 декабря ввели частичный запрет на продажу мяса домашней птицы после того, как у одного из жителей был выявлен случай заражения птичьим гриппом H7N9. Его состояние оценивается как стабильное.

Во вторник радиостанция RTHK сообщила со ссылкой на местный центр по делам здравоохранения, что мужчина 75 лет обратился в больницу с симптомами заболевания, позднее у него был выявлен птичий грипп H7N9. Отмечается, что ранее в декабре мужчина посетил провинцию Гуандун. Его состояние оценивается как тяжелое.

Таким образом, в КНР за неделю были выявлены три случая птичьего гриппа H7N9 у людей.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.