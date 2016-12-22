Папа Римский принес соболезнования в связи со взрывом пиротехники в Мексике

МЕХИКО, 22 дек – РИА Новости. Папа римский Франциск выразил свои соболезнования семьям погибшим и раненым в результате взрыва на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.

В направленной от имени понтифика телеграмме отмечается, что Франциск с болью воспринял новость о трагедии, унесшей, по последним данным, жизни 33 человек. Еще 60 были ранены и 12 считаются пропавшими без вести.

"Его Святейшество возносит мольбу к Господу и уповает на его милость во имя вечного покоя всех жертв, а также по отношению к раненым и членам их семей", — говорится в телеграмме.

Между тем, власти штата Мехико, где находится Тультепек, уже объявили об отправке на лечение в США нескольких пострадавших от взрыва детей. Так, губернатор Эрувиель Авила лично проводил до самолета одного из малышей с ожогами 40 процентов тела. В ближайшее время в Техас должны быть отправлены еще двое детей. В отношении взрослых пациентов решение о лечении в США будет приниматься после завершения медицинских обследований, отмечает портал El Universal.

Рынок Сан-Паблито, где произошел взрыв, является крупнейшим легальным рынком пиротехники в Мексике, насчитывающим более 300 магазинов. Взрыв уничтожил 290 торговых точек. В момент происшествия на рынке находилось порядка 2 тысяч человек, так как в канун католического Рождества многие покупают пиротехнику для празднований.