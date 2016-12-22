В Донбасс отправился гумконвой с новогодними подарками

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. МЧС России направило в Донбасс 59 автоколонну с гуманитарной помощью, помимо стандартных грузов, грузовые автомобили везут и новогодние подарки, сообщили в пресс-службе МЧС.
В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска — "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган", где все автомобили будут подвергнуты досмотру российскими и украинскими таможенниками. И только после этого они пересекут границу и продолжат движение в Донецк и Луганск.
Всего с августа 2014 года 58 автоколонн МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 65 тысяч тонн жизненно важных гуманитарных грузов.