Совбез ООН проголосует по проекту резолюции об израильских поселениях

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в четверг проведет голосование по проекту резолюции, призывающей Израиль прекратить поселенческую деятельность, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.

Согласно документу, распространенному представителями Египта, резолюция потребует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

В начале декабря стало известно, что арабские страны завершили работу над проектом резолюции с осуждением поселенческой деятельности Израиля, документ был представлен членам Совета Безопасности ООН. Проект называет поселенческую деятельность Израиля нелегальной, препятствующей миру и решению ближневосточного конфликта на основе создания двух государств.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в прошлом году заявил о необходимости срочного принятия проекта резолюции ООН, осуждающей израильские поселения. США наложили вето на подобную резолюцию в Совбезе ООН в 2011 году.

Развитие сети еврейских поселений Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, где живут порядка 500 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают хозяйственную деятельность там как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.