Трамп обсудил с Boeing и Lockheed Martin удешевление самолетов

ВАШИНГТОН, 22 дек – Избранный президент США Дональд Трамп обсудил с главами авиагигантов Boeing и Lockheed Martin сокращение стоимости расходов на программы F-35 и самолета Boeing для президента, в основном речь шла о программе истребителей-бомбардировщиков, сообщает Рейтер со ссылкой на слова самого Трампа.

"Мы пытаемся сократить затраты, в первую очередь, на F-35," — приводит агентство слова Трампа по итогам встречи в среду.

Ранее Трамп заявлял, что контракт на поставку новых самолетов для первого отряда будет стоить 4 миллиарда долларов, и пригрозил аннулировать контракт. В Boeing заявили, что пока что выполняют лишь 170-миллионный контракт с Минобороны США по оценке возможностей и спецификаций для новых самолетов.

Кроме того, Трамп в Twitter, комментируя ситуацию с производством F-35, написал, что "миллиарды долларов могут быть сэкономлены — и будут сэкономлены — на военных и других закупках после 20 января".