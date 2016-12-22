Британский водитель собирает средства для семьи погибшего в Берлине коллеги

ВАРШАВА, 22 дек — РИА Новости. Британский водитель организовал кампанию по сбору средств для родственников Лукаша Урбана — водителя из Польши, который был убит при теракте в Берлине.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. В кабине грузовика было обнаружено тело мужчины, по официальным данным, он являлся гражданином Польши. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Сообщается, что Урбан приехал в Германию из Италии, должен был разгрузить трейлер в Берлине и вечером вернуться на родину. Предполагается, что злоумышленник угнал грузовик для совершения теракта. По данным газеты Bild, Урбан был жив во время атаки и пытался помешать злоумышленнику, вырывая у него руль. Вероятно, во время борьбы он получил несколько ножевых ранений, затем нападавший застрелил его и скрылся. У Урбана осталась жена и несовершеннолетний ребенок.

Сбор средств для семьи погибшего организован на сайте gofundme.com. "Хоть я и не знал Лукаша, история его преждевременного ухода шокировала меня и вызвала отвращение, и я не могу представить, как его семья чувствует себя в это ужасное время. Поэтому, как водитель грузовика, я решил обратиться к транспортному сообществу и всем остальным, чтобы помочь", — написал организатор сбора средств Дэвид Дункан.

Кампания была запущена накануне, за это время средства для помощи семье Урбана пожертвовали 1,5 тысячи человек, в том числе из Польши. При организации сбора средств автор инициативы указал цель в 20 тысяч фунтов стерлингов (более 1,5 миллионов рублей), однако сумма пожертвований к настоящему моменту уже превышена (более 21 тысячи фунтов) и средства продолжают поступать.