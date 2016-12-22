Эксперт: Меркель не может справиться с ситуацией, которую сама создала

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель не может справиться с ситуацией, которую сама же и создала, заявил в интервью Sputnik экс-вице-президент парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ Вилли Виммер.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя запрещенная во многих странах группировка "Исламское государство". Подозреваемый в причастности к теракту 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в европейский розыск. За помощь в его поимке обещано 100 тысяч евро.

По мнению бывшего статс-секретаря оборонного ведомства ФРГ, не стоит удивляться терактам, когда пускаешь в страну сотни тысяч людей, о которых ничего не известно.

"Федеральный канцлер не способна принять энергичные меры и справиться с ситуацией, которую она сама же и создала в прошлом году, так, чтобы от этого не пострадала безопасность ФРГ", — отметил Виммер.

"Мы должны вернуться к тому состоянию, когда мы снова сможем действовать как нормальное государство. Это значит: охрана границ, неучастие в войнах и тем самым открытое и свободное общество внутри страны. Ведь именно из этого складывается очарование Германии. А (президент ФРГ Иоахим) Гаук и Меркель ставят все это под угрозу", — сказал Виммер.

Он также добавил, что всей Европе нужно изменить свою политику, поскольку ситуация с безопасностью критическая.

"Сейчас много говорится о том, чтобы "научиться обращаться с терроризмом". Это, на мой взгляд, очковтирательство и цинизм. Основные политические предпосылки, которые довели нас до такой ситуации, не затрагиваются", — констатировал политик.

Вилли Виммер (Willy Wimmer) в течение 33 лет был депутатом Бундестага. В период между 1985 и 1992 годом был экспертом по вопросам оборонной политики, а затем парламентским статс-секретарем в министерстве обороны. С 1994 по 2000 год занимал пост вице-председателя ПА ОБСЕ.