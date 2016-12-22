Миллиардер Айкан станет советником Трампа

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский миллиардер-инвестор Карл Айкан (Carl Icahn) присоединился к команде избранного президента США Дональда Трампа, сообщает штаб республиканца.

"Избранный президент объявил о том, что Карл Айкан согласился работать специальным советником по вопросам, связанным с регулятивной реформой", — говорится в сообщении.

В команде Трампа отметили, что Айкан станет сотрудничать с ней как частное лицо, то есть не будет числиться федеральным служащим или специальным сотрудником правительства, круг его конкретных обязанностей не определен.

"Карл был со мной с самого начала, он один из лучших в мире бизнесменов", — сказал сам Трамп, добавив, что Айкан является "не только отличным переговорщиком, но и человеком, который умеет делать прогнозы, особенно в финансах и экономике".

Команда избранного президента рассчитывает, что Айкан "станет лидером, который поможет американским бизнесменам" устранить регулятивные нормы, мешающие созданию новых рабочих мест и экономическому росту.

Карл Айкан считается одним из самых богатых людей в мире. В 2014 году журнал Forbes оценивал его состояние в 24,5 миллиарда долларов (25-е место в рейтинге).