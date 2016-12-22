Суд в Одессе продолжит рассмотрение дела о событиях 2 мая 2014 года

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Малиновский районный суд Одессы в четверг продолжит рассмотрение дела о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года.

После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

На предыдущем заседании суд продлил арест пяти подозреваемым еще на 60 дней.

Ранее судом было принято решение о рассмотрении дела заново. Это связано с тем, что по украинскому законодательству в случае смены состава суда рассмотрение дела начинается заново. Решение о введении в состав коллегии судей Алексея Старикова вместо судьи Сергея Журика, который серьезно заболел, было принято 17 ноября.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил о "серьезных подвижках" в расследовании событий. Он отметил, что следствие установило личности практически всех, кто стрелял, их будут судить заочно. Также, по данным Луценко, следствию удалось установить личность человека, давшего команду забаррикадировать Дом профсоюзов и заносить внутрь горюче-смазочные материалы.

В отчете международной консультативной группы Совета Европы по расследованию событий в Одессе говорится, что расследование трагедии Киевом не соответствовало требованиям Европейской конвенции по правам человека. В документе указано, что есть свидетельства участия милиции в трагедии. В Совете Европы считают, что недостатки в расследовании не дали установить виновных, существенного прогресса в деле достичь не удалось, независимого расследования обеспечено не было, а информация о ходе следствия поступала неравномерно.

В целом уголовное дело по событиям 2 мая состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных. По информации Генпрокуратуры Украины, в суд были направлены три уголовных производства по событиям на Греческой площади, только этот эпизод рассматривается судом.

Среди подозреваемых 23 человека, еще 13 объявлены в розыск. В уголовном деле фигурируют граждане Украины, России и Белоруссии, 11 из них находятся под арестом. Адвокаты подозреваемых ранее заявляли о некомпетентности следствия и фактически заказном характере обвинения, составленного, по их мнению, на основе показаний неблагонадежного лица.

Расследование главного эпизода о событиях возле Дома профсоюзов еще не завершено. Дело против областной милиции тормозится тем, что главный подозреваемый — бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи — скрывается от следствия. По заявлениям Киева, он находится в Приднестровье, но власти непризнанной республики это отрицают.

Дело против пожарных, которые, по версии следствия, несвоевременно выехали на вызов и не предоставили необходимых средств для спасения людей, также не доведено до конца.