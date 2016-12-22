В Худжанде отменили рейс на Екатеринбург

ДУШАНБЕ, 22 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Онлайн табло международного аэропорта Худжанд сообщает, что рейс таджикской авиакомпании "СомонЭйр", который должен был вылететь в Екатеринбург в 08.00 мск отменен, при этом рейс из Домодедово в Худжанд вылетел и находится в пути.

В 23.00 мск Минтранс России сообщил, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном приостановлено с 00.00 22 декабря из-за отсутствия консенсуса по вопросу полетов российской компании "Ямал". Почти час спустя российское министерство сообщило, что власти стран согласовали полеты авиакомпании и сообщение не будет приостановлено.

Дежурная справочной службы международного аэропорта Душанбе сообщила РИА Новости, что никакой информации об отмене рейсов они не получали. "Все самолеты, которые вылетают в ближайшее время идут по расписанию, в 02.30 местного времени (00.30 мск) начнется регистрация вылета в аэропорт Внуково "Уральских авиалиний", никакой информации об отмене рейсов мы не получали", — сказала она.

На онлайн табло аэропорта Душанбе по расписанию в РФ в четверг должны вылететь пять рейсов: три рейса российских авиакомпаний ("Уральские авиалинии" и "Ю-Тэйр") и два — таджикских ("Сомон Эйр" и "ТаджикЭйр").