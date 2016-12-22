Глава Boeing пообещал Трампу сделать самолет для президента дешевле $4 млрд

ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Глава корпорации Boeing Деннис Мюленбург встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, пообещав ему построить борт "номер один" для спецотряда менее, чем за 4 миллиарда долларов, сообщает Рейтер.

"Мы собираемся сделать дешевле, чем это (4 миллиарда долларов)", — приводит агентство слова главы Boeing после встречи с Трампом. Журналисты задали ему вопрос о том, обсуждалась ли сумма проекта самолета, которая вызвала недовольство Трампа.

От дальнейших комментариев Мюленбург отказался, добавив лишь, что в рамках встречи поднимался "круг вопросов".

Ранее Трамп заявил, что контракт на поставку новых самолетов будет стоить 4 миллиарда долларов, и пригрозил аннулировать контракт. В Boeing заявили, что пока что выполняют лишь 170-миллионный контракт с Минобороны США по оценке возможностей и спецификаций для новых самолетов.

Сейчас президент США пользуется двумя самолетами Boeing 747-200B, которые были произведены около 30 лет назад. Планируется ввести в строй новые самолеты в 2023–2024 годах.

При этом, представитель Белого дома Джош Эрнест отмечал, что сумма, названная Трампом, не совсем корректна.