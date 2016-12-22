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В мире

Посол Израиля в Турции получил письмо от Карлова на утро после его гибели

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (380)
00:3122.12.2016
(обновлено: 00:33 22.12.2016)
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Посол России в Турции Андрей Карлов на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Архивное фото
© РИА Новости. Anadolu Agency
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 дек – РИА Новости. Посол Израиля в Турции получил письмо от своего российского коллеги Андрея Карлова на следующее утро после его гибели, пишет в среду газета "Джерузалем пост".

Памятное мероприятие, посвященное послу России в Турции Андрею Карлову. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Журналист New York Daily News отказался извиняться за статью о Карлове

Издание цитирует Эйтана Нае, который говорит, что Андрей Карлов в числе первых поздравил его со вступлением в должность в послании, которое, вероятно, стало одной из последних официальных бумаг, написанных российским дипломатом.

"Я… пользуюсь этой возможностью, чтобы заверить Вас в моем искреннем желании сохранить и упрочить прекрасные отношения, которые так счастливо существуют между двумя странами, которым мы служим", — приводит газета выдержки из письма.

Вооруженное нападение на высокопоставленного российского дипломата произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. В России назвали произошедшее терактом.

Нае признается, что его охватила дрожь, когда во вторник утром он открывал письмо от погибшего коллеги, пишет "Джерузалем пост". Соболезнования от посольства Израиля в Анкаре стали, по-видимому, первой реакцией официальных представителей еврейского государства на убийство Карлова. Позже соболезнования выразили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин.

Посол России в Турции Андрей Карлов во время выступления в галерее в городе Анкара
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
"Подлость и провокация". В Анкаре убит российский посол Андрей Карлов

Нае говорит, что иностранные дипломаты в Анкаре шокированы убийством. "Это тяжелые дни для здешнего дипломатического корпуса", — цитирует его "Джерузалем пост".

Он рассказал, что безопасность израильского посольства, всегда поддерживаемая на высоком уровне, была еще больше усилена после убийства Карлова. "Мы в хороших руках. Турецкая сторона активно сотрудничает, реагирует на все наши просьбы и даже предлагает дополнительную помощь", — сказал дипломат.

Нае в начале декабря вручил верительные грамоты, став первым послом Израиля в Турции после шестилетнего периода охлаждения отношений между двумя странами.

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Убийство российского посла в Турции
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