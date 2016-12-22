Журналист New York Daily News отказался извиняться за статью о Карлове

ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Журналист New York Daily News Герша Кунтцман отказался извиняться за статью про убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от американской газеты New York Daily News за статью, в которой убитый российский посол в Турции Андрей Карлов сравнивается с послом Третьего рейха. Как отметила дипломат, американский журналист Герш Кунтцман написал в статье, что не "льет слезы" по российскому послу. По ее словам, Кунтцман называет убийство Карлова "свершившимся правосудием", а статья в целом оправдывает действия террориста.

Несмотря на то, что требование извиниться прозвучало от представителя МИД РФ, журналист в своей новой статье обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина и российские власти, обвинив их в нарушении международных норм за последние годы в Грузии, на Украине, Сирии и других странах. При этом автор не стеснялся в выражениях.

По мнению Кунтцмана, убийство посла стало результатом политики РФ, а его убийца был "не террористом, а солдатом". При этом журналист уверяет, что выступает против терроризма и осуждает его.

Журналист также написал, что после публикации первой статьи он получил "десятки писем от американских читателей, которые вместе с Россией выступили против него", что он считает "беспокоящей тенденцией".

"Решай, Америка, с кем ты – с независимым борцом за свободу или с Россией", — заканчивает Кунтцман свою очередную статью.

В ответ на просьбу РИА Новости объяснить, насколько он считает корректным сравнение убийства посла РФ с убийством посла нацистской Германии, Кунтцмана сказал: "Потери России во Второй мировой войне были непостижимы, конечно. И я знаю, боль остается. Но наша задача как журналистов не замечать боль и ориентироваться на факты".

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.