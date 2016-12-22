Большинство европейцев считают, что за год ситуация с мигрантами ухудшилась

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Жители европейских стран и США считают, что ситуация с мигрантами в их государствах за последний год ухудшилась. Таковы результаты опроса Sputnik.Мнения.

Негативную динамику отмечают большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%). В Германии и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась минимальной — 35%.

Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.

Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключения составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий.

В США об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% респондентов. Позитивные изменения отметили 19% опрошенных, а 33% считают, что ничего не изменилось.

© Sputnik Результаты опроса Sputnik.Мнения

Сможет ли Европа решить проблему мигрантов? Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само

Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности

Да, но это потребует более решительных действий от властей

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Опрос был проведен старейшей во Франции компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop с 22 по 26 октября. В нем участвовали 7043 респондента старше 18 лет.

Международный проект по изучению общественного мнения Sputnik.Мнения стартовал в январе прошлого года. В рамках проекта в европейских странах и США регулярно проводятся опросы по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам в партнерстве с известными исследовательскими компаниями Populus, Ifop и forsa.

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