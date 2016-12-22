Большинство европейцев считают, что за год ситуация с мигрантами ухудшилась

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Жители европейских стран и США считают, что ситуация с мигрантами в их государствах за последний год ухудшилась. Таковы результаты опроса Sputnik.Мнения.
Негативную динамику отмечают большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%). В Германии и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась минимальной — 35%.
Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключения составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий.
В США об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% респондентов. Позитивные изменения отметили 19% опрошенных, а 33% считают, что ничего не изменилось.
Международный проект по изучению общественного мнения Sputnik.Мнения стартовал в январе прошлого года. В рамках проекта в европейских странах и США регулярно проводятся опросы по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам в партнерстве с известными исследовательскими компаниями Populus, Ifop и forsa.
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