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Большинство европейцев считают, что за год ситуация с мигрантами ухудшилась

Тема:
Ситуация с беженцами в Европе (4229)
10:0022.12.2016
(обновлено: 13:58 22.12.2016)
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Мигранты на австрийско-германской границе. Архивное фото
© AFP 2016/ DPA/Armin Weigel

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Жители европейских стран и США считают, что ситуация с мигрантами в их государствах за последний год ухудшилась. Таковы результаты опроса Sputnik.Мнения.

Негативную динамику отмечают большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%). В Германии и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась минимальной — 35%.

Германская полиция в городе Кёльн. Архивное фото
© AP Photo/ Martin Meissner
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Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.

Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключения составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий. 

В США об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% респондентов. Позитивные изменения отметили 19% опрошенных, а 33% считают, что ничего не изменилось.

© Sputnik
Результаты опроса Sputnik.Мнения

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Опрос был проведен старейшей во Франции компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop с 22 по 26 октября. В нем участвовали 7043 респондента старше 18 лет.

Международный проект по изучению общественного мнения Sputnik.Мнения стартовал в январе прошлого года. В рамках проекта в европейских странах и США регулярно проводятся опросы по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам в партнерстве с известными исследовательскими компаниями Populus, Ifop и forsa.

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