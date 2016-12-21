Трамп встретится с главами Boeing и Lockheed Martin

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп встретится с главами американских компаний Boeing и Lockheed Martin, сообщает агентство со ссылкой на представителя его переходной команды.

Как отмечает агентство, встреча Трампа с главой Boeing Деннисом Мюленбургом и главой Lockheed Martin Мэрилином Хьюсоном состоится в среду.

Ранее Трамп раскритиковал программу создания малозаметных многофункциональных истребителей F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, за ее высокую стоимость. Программа F-35 обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов. Израиль намерен приобрести 50 самолетов такого типа более чем по 100 миллионов долларов за изделие.

Кроме того, Трамп критиковал проект по поставке двух президентских самолетов. Трамп заявил, что контракт на поставку новых самолетов будет стоить 4 миллиарда долларов, и пригрозил аннулировать контракт. В Boeing заявили, что пока что выполняют лишь 170-миллионный контракт с Минобороны США по оценке возможностей и спецификаций для новых самолетов. Белый дом говорит, что Трамп сильно преувеличил стоимость проекта.

Президентские выборы в США прошли 8 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, который одержал верх над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года. После этого он будет официально предлагать на рассмотрение конгресса кандидатуры на посты министров в своем правительстве.