Автор статьи в NY Daily News о Карлове заявил, что не получил письмо от МИД

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Журналист Герш Кунтцман, который написал в газете New York Daily News статью про убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, сравнив его с послом Третьего рейха, сообщил РИА Новости, что издание не получило письмо от МИД РФ с требованиями извинений, и что он напрямую обратился к официальному представителю российского внешнеполитического ведомства по этому поводу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от американской газеты New York Daily News за статью, в которой убитый российский посол в Турции Андрей Карлов сравнивается с послом Третьего рейха. Как отметила дипломат, американский журналист Герш Кунтцман написал в статье, что не "льет слезы" по российскому послу. По ее словам, Кунтцман называет убийство Карлова "свершившимся правосудием", а статья в целом оправдывает действия террориста.

Автор статьи рассказал РИА Новости, что пока не получил письмо с требованиями извинений. "Мы не получили это письмо. Моя позиция будет опубликована позже на нашем сайте", — сообщил Кунтцман РИА Новости, добавив, что обратился к официальному представителю МИД РФ через Facebook за разъяснениями.

Кунтцман также написал в своем Twitter, что осуждает насилие и не призывает к нему в своей статье.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.