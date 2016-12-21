Автор статьи в NY Daily News о Карлове заявил, что не получил письмо от МИД

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Журналист Герш Кунтцман, который написал в газете New York Daily News статью про убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, сравнив его с послом Третьего рейха, сообщил РИА Новости, что издание не получило письмо от МИД РФ с требованиями извинений, и что он напрямую обратился к официальному представителю российского внешнеполитического ведомства по этому поводу.
Автор статьи рассказал РИА Новости, что пока не получил письмо с требованиями извинений. "Мы не получили это письмо. Моя позиция будет опубликована позже на нашем сайте", — сообщил Кунтцман РИА Новости, добавив, что обратился к официальному представителю МИД РФ через Facebook за разъяснениями.
Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.