Предполагаемый исполнитель теракта в Берлине сидел итальянской тюрьме

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Выходец из Туниса, подозреваемый в совершении теракта в Берлине, ранее отбывал четырехлетний тюремный срок в Италии по обвинению в поджоге школы, передает радиостанция Mosaique FM со ссылкой на отца подозреваемого.

Газета Bild в среду опубликовала фото подозреваемого в теракте на рождественском базаре в Берлине. Сообщается, что речь, предположительно, идет о гражданине Туниса Анисе А., у него может быть несколько паспортов, вероятно, ему 21-23 года.

По данным Mosaique FM, речь идет об Анисе Амри, родившемся 22 декабря 1992 года в городе Эль-Услатия (провинция Кайруан).

Отец Аниса Амри сообщил, что его сын покинул Тунис семь лет назад. По его словам, молодой человек отсидел четыре года в итальянской тюрьме по обвинению поджоге школы, а в Германию приехал около года назад.

В своем родном городе Амри был заочно осужден на пять лет за кражу с отягчающими обстоятельствами.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что сотрудники антитеррористического ведомства Туниса уже допросили членов семьи Амри.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).