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Трамп назвал теракт в Берлине "атакой против человечества"

Тема:
Наезд грузовика на толпу в Берлине (208)
22:3821.12.2016
(обновлено: 22:43 21.12.2016)
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Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал теракт в Берлине атакой против всего человечества, а не только христиан.

Фото подозреваемого в совершении теракта в Берлине
© REUTERS
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"Это атака против человечества, вот что это. И это должно быть остановлено", — сказал он журналистам перед началом встречи со своими советником по национальной безопасности генералом Майклом Флинном во Флориде в ответ на вопрос, считает ли произошедшее в Берлине "атакой против христиан".

Трамп был удивлен вопросом, но после того, как ему напомнили, что это цитата из его собственного заявления, несколько раз повторил, что считает теракт на рождественской ярмарке "атакой против человечества". Трамп неожиданно появился перед журналистами до начала встречи с Флинном, который займет пост советника по национальной безопасности в будущей администрации.

В день теракта в распространенном штабом избранного президента заявлении говорилось, что "ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) и другие исламские террористы в рамках своего глобального джихада постоянно убивают христиан в их общинах и местах поклонения". Трамп тогда назвал атаку "ужасающей" и отметил, что она была совершена в момент, когда "невинные мирные жители готовятся отметить праздник Рождества".

Первой твитт-реакцией Трампа на произошедшие в один день атаку в Берлине, убийство российского посла Андрея Карлова в Турции и стрельбу в Цюрихе были слова о том, что "цивилизованный мир должен изменить мышление".

Канцлер Германии Ангела Меркель на месте теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© AFP 2016/ DPA/Maurizio Gambarini
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Ранее Трамп не раз заявлял, что считает главной угрозой для США и других стран терроризм, в частности, "радикальный исламский терроризм". Именно борьбе с этой угрозой он обещал уделить главное внимание на посту главы государства.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ситуация на месте теракта в Берлине
Девушки недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Жители Берлина приходят к месту теракта, где накануне на рождественском базаре грузовик протаранил толпу людей, чтобы почтить память погибших.
Полицейские недалеко от места теракта в Берлине
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Полицейские недалеко от места теракта в Берлине.
Цветы и свечи недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Люди несут к месту трагедии цветы и свечи.
Канцлер Германии Ангела Меркель на месте трагедии в Берлине. 20 декабря 2016
© REUTERS/ Hannibal Hanschke
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник приехала на площадь Брайтшайдплатц – место, где накануне случилась трагедия. Политик принесла на место теракта цветы.
Жители Берлина принесли цветы и зажгли свечи недалеко от места теракта. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
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После 18 часов вечера по местному времени жители Берлина смогут собраться у Бранденбургских ворот.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Перед этим в мемориальной церкви Кайзера Вильгельма, возле которой произошла трагедия, запланирована памятная служба.
Девушка зажигает свечу недалеко от места теракта в Берлине
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Напомним, что трагедия случилась вечером 19 декабря. Мужчина на грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
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В результате погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.
Девушка зажигает свечу недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Власти Германии заявили, что это был теракт.
Жители Берлина принесли цветы и зажгли свечи недалеко от места теракта. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
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По данным СМИ, в кабине грузовика находились два человека: один из них погиб, второй был арестован.
Сотрудники службы безопасности на месте теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© REUTERS/ Hannibal Hanschke
По данным Bild, задержанный является гражданином Пакистана. Он прибыл в город Пассау на юго-востоке Германии 31 декабря 2015 года.
Люди принесли цветы и зажгли свечи недалеко от места теракта. 20 декабря 2016
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
Цветы и свечи недалеко от места теракта в Берлине.
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине. 20 декабря 2016
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине.
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