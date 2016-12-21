Трамп назвал теракт в Берлине "атакой против человечества"

Наезд грузовика на толпу в Берлине (208)

ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал теракт в Берлине атакой против всего человечества, а не только христиан.

"Это атака против человечества, вот что это. И это должно быть остановлено", — сказал он журналистам перед началом встречи со своими советником по национальной безопасности генералом Майклом Флинном во Флориде в ответ на вопрос, считает ли произошедшее в Берлине "атакой против христиан".

Трамп был удивлен вопросом, но после того, как ему напомнили, что это цитата из его собственного заявления, несколько раз повторил, что считает теракт на рождественской ярмарке "атакой против человечества". Трамп неожиданно появился перед журналистами до начала встречи с Флинном, который займет пост советника по национальной безопасности в будущей администрации.

В день теракта в распространенном штабом избранного президента заявлении говорилось, что "ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) и другие исламские террористы в рамках своего глобального джихада постоянно убивают христиан в их общинах и местах поклонения". Трамп тогда назвал атаку "ужасающей" и отметил, что она была совершена в момент, когда "невинные мирные жители готовятся отметить праздник Рождества".

Первой твитт-реакцией Трампа на произошедшие в один день атаку в Берлине, убийство российского посла Андрея Карлова в Турции и стрельбу в Цюрихе были слова о том, что "цивилизованный мир должен изменить мышление".

Ранее Трамп не раз заявлял, что считает главной угрозой для США и других стран терроризм, в частности, "радикальный исламский терроризм". Именно борьбе с этой угрозой он обещал уделить главное внимание на посту главы государства.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).