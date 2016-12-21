Прокурор заявил, что оппозиция в Польше добивается роспуска парламента

ВАРШАВА, 21 дек — РИА Новости. Протестующая в сейме Польши оппозиция добивается роспуска парламента, считает министр юстиции, генеральный прокурор страны Збигнев Зебро.

Польские оппозиционеры со второй половины дня пятницы блокируют работу сейма страны. Поводом для этого стало намерение сейма с 2017 года ограничить работу журналистов в нижней палате парламента, а также решение спикера сейма Марека Кухчиньского об отстранении одного из депутатов от участия в заседании. Несмотря на это, сейм в ходе заседания, проведенного в другом помещении, принял ряд законов, в том числе о бюджете на 2017 год. Оппозиция считает данные голосования нелегитимными и требует проведения повторного заседания и отставки Кухчиньского.

"О чем на самом деле идет речь — о том, чтобы сделать невозможном принятие бюджета. Потому что, как признался сам господин (глава оппозиционной партии "Новочесна" Рышард) Петру, если бюджет не будет принят, президент… может распустить парламент. Об этом и идет речь. Для этого этот конфликт", — заявил Зебро в интервью Польскому телевидению.