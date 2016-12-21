Индийская оппозиция обвинила премьера страны во взяточничестве

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 дек — РИА Новости. Вице-президент партии Индийский национальный конгресс Рахул Ганди в среду обвинил премьер-министра страны Нарендру Моди в неоднократном получении взяток во время его пребывания на посту главного министра штата Гуджарат. В правящей партии обвинения отрицают.

Ганди еще в начале декабря заявил, что располагает информацией о "коррумпированности" Моди, которая в случае обнародования, по его словам, будет иметь эффект землетрясения.

"Это имеется в записях налогового департамента (министерства финансов), что Моди девять раз за шесть месяцев получал деньги от Sahara Group", — цитирует агентство IANS выступление Ганди на митинге в родном для Моди штате Гуджарат.

По его словам, департамент минфина якобы получил эту информацию из изъятых во время рейда на одни из крупнейших в Индии компаний Sahara Group и Aditya Birla Group в 2013-2014 годах. Ранее со схожими обвинениями выступил юрист и политический деятель Прашант Бхушан, который также добивается рассмотрения этих обвинений в Верховном суде Индии. Всего, по словам Ганди, Моди получил в 2013-2014 годах от этих двух компаний около 400 миллионов рупий (курс рупии к доллару в те годы колебался в коридоре от 55 до 65 рупий за доллар).

"Уважаемый Нарендра Моди, скажи нам, правдивы эти обвинения или нет, распорядись начать независимое расследование, и расскажи все начистоту. Ты заставил всю страну стоять в очередях по несколько дней. Теперь расскажи правду", — добавил Ганди, имея в виду валютную реформу, начатую правительством в ноябре.

В начале ноября Моди объявил, что в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий (около 475 и 950 рублей) — самые крупные банкноты в стране. В результате граждане были вынуждены простаивать по несколько часов у банков и банкоматов, чтобы избавиться от старых банкнот. Оппозиция, в первую очередь ИНК, критикует реформу, заявляя, что из-за нее пострадали обычные граждане, в правительстве с такой оценкой не соглашаются, заявляя, что трудности лишь временные, а польза от реформы будет значительная.

Также соратники Моди не согласились и с обвинениями Ганди. "Наш премьер-министр чист как воды реки Ганг", — заявил деятель правящей партии "Бхаратия Джаната Парти", глава минюста Шанкар Прасад.

Официальный представитель БДП Сабмит Патра указал, что обвинения Ганди не отличаются от того, что говорит Прашан Бхушан, добиваясь разбирательства в Верховном суде. Он напомнил, что суд в ходе предварительных слушаний попросил Бхушана предоставить более убедительные доказательства своих обвинений. "Высшая судебная инстанция сказала свое слово, так почему Рахул думает, что у этих обвинений есть какие-то основания?" — заявил Патра.