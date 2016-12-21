В ФРГ несколько месяцев наблюдали за подозреваемым в теракте в Берлине

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Германии несколько месяцев вели скрытое наблюдение за предполагаемым исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине, в котором погибли 12 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на прокуроров.

Представители берлинской прокуратуры сообщили агентству, что расследование в отношении выходца из Туниса Аниси Амри, подозреваемого в совершении теракта, началось 14 марта текущего года после предупреждения от федеральных властей. В сообщении говорилось, что Амри, которого власти Северного Рейн-Вестфалия рассматривали как потенциальную угрозу, мог планировать взлом с целью ограбления, чтобы купить оружие для нападения.

Слежка за выходцем из Туниса показала, что в Берлине он участвовал в сделках с наркотиками и драке в баре. Доказательств тому, что он готовил взлом, найдено не было. В связи с этим в сентябре наблюдение за ним было прекращено.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Газета Bild в среду опубликовала фото подозреваемого в теракте на рождественском базаре в Берлине. Сообщается, что речь, предположительно, идет о гражданине Туниса Анисе А., у него может быть несколько паспортов, вероятно, ему 21-23 года. По данным Mosaique FM, речь идет об Анисе Амри, родившемся 22 декабря 1992 года в городе Эль-Услатия (провинция Кайруан).