В ФРГ несколько месяцев наблюдали за подозреваемым в теракте в Берлине

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти Германии несколько месяцев вели скрытое наблюдение за предполагаемым исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине, в котором погибли 12 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на прокуроров.
Слежка за выходцем из Туниса показала, что в Берлине он участвовал в сделках с наркотиками и драке в баре. Доказательств тому, что он готовил взлом, найдено не было. В связи с этим в сентябре наблюдение за ним было прекращено.
Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Газета Bild в среду опубликовала фото подозреваемого в теракте на рождественском базаре в Берлине. Сообщается, что речь, предположительно, идет о гражданине Туниса Анисе А., у него может быть несколько паспортов, вероятно, ему 21-23 года. По данным Mosaique FM, речь идет об Анисе Амри, родившемся 22 декабря 1992 года в городе Эль-Услатия (провинция Кайруан).