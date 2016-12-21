Контактная группа предприняла новую попытку прекратить огонь в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1389)

МИНСК, 21 дек — РИА Новости. Новая попытка добиться полного прекращения огня в Донбассе стала основным итогом последнего в уходящем году заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое состоялось в среду в Минске. Также положительной новостью стало согласие киевской стороны освободить до новогодних праздников 15 пленных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Очередная попытка прекратить огонь

В преддверии новогодних праздников контактная группа решила предпринять очередную попытку добиться полного прекращения огня в Донбассе, сделав специальное заявление.

Перед 2016 годом стороны конфликта в Донбассе также предприняли попытку полного прекращения огня, однако она не увенчалась успехом. Удалось добиться лишь снижения интенсивности обстрелов.

"Выражаем приверженность выполнению минских соглашений (минский протокол от 5 сентября 2014 года, минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Комплекс мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года) и эффективному продолжению минского процесса в новом году", — говорится в заявлении, которое зачитал журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

Он добавил, что "был бы рад получить поддержку этой инициативы на высшем уровне".

В свою очередь полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов подтвердил журналистам, что "контактная группа согласовала обращение о полном и бессрочном прекращении огня в преддверии Нового года и Рождества".

Полпред РФ также обратил внимание, что "инциденты, подобные произошедшим недавно в районе Дебальцево, показывают, что формула "сначала безопасность, потом все остальное" не работает".

"Она, напротив, побуждает заинтересованные в разжигании конфликта силы к новым провокациям. А значит, вопросы безопасности и политические задачи должны решаться параллельно", — добавил Грызлов.

15 пленных встретят Новый год дома

Несмотря на то, что сторонам конфликта пока не удалось договориться об освобождении пленных в формате "всех на всех", Киев в качестве жеста доброй воли согласился до Нового года освободить 15 человек.

"Украинская сторона заявила о своей готовности в одностороннем порядке освободить дополнительно 15 человек до конца этого года", — сказал Сайдик.

Он приветствовал это решение и выразил надежду, что за ним последует освобождение других пленных, в том числе к процессу присоединятся самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.

При этом представитель ОБСЕ высказал мнение, что обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" сдерживается необходимостью согласования сторонами конфликта точных списков пленных.

"Проблема в том, что стороны должны достигнуть соглашения о точных проверенных списках лиц, которые должны быть освобождены", — заявил Сайдик.

Работа продолжится в новом году

Следующее заседание контактной группы, как сообщил Сайдик, состоится в Минске 16 января 2017 года.

При этом он добавил, что в случае необходимости стороны могут прибегнуть для общения к формату видеоконференции.

С учетом последнего в 2016 году заседания контактной группы, Сайдик отметил, что в минском процессе удалось достичь определенных результатов. В частности, уточнил он, благодаря минским договоренностям было значительно снижено число жертв конфликта в Донбассе, в том числе среди гражданского населения.

По мнению дипломата, тот факт, что значительное число обязательств в рамках минских соглашений не было выполнено в 2016 году, "не должно останавливать нас на пути продолжения переговоров в новом году с новыми силами и энтузиазмом".

Грызлов же сообщил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе сформировала план работы на 2017 год. "Контактная группа сформировала план работы на будущий год. Мы надеемся, что реализация этого плана повысит результативность нашей работы", — заявил он.

Грызлов отметил, что в будущем году контактная группа должна будет сделать важные шаги в политическом урегулировании конфликта.

"Прежде всего, в реализации соответствующих пунктов минских соглашений. Таких, как введение в действие закона об особом статусе Донбасса, завершение конституционной реформы, широкая амнистия и выборы в рамках согласованного закона о выборах", — добавил он.

В свою очередь власти ДНР надеются, что у представителей Киева на переговорах по Донбассу в следующем году будет более конструктивная позиция, заявила в среду представитель республики в политической подгруппе, исполняющая обязанности министра иностранных дел Наталья Никонорова.

"Мы ожидаем от украинских представителей в 2017 году ответной реакции, которая больше не будет препятствовать приходу долгожданного мира", — цитирует слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

"Двадцать первого декабря состоялось последнее в этом году заседание подгруппы по политическим вопросам. Подводя итоги как данной встречи, так и уходящего года, мы вынуждены констатировать, что на сегодня ни один из политических пунктов Комплекса мер не выполнен Украиной", — заявила она.

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