Личная армия за казенный счет. Как Арсен Аваков вооружает своих сторонников

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Арсен Аваков за время своего нахождения на посту главы МВД Украины успел раздать более двух тысяч единиц наградного оружия, при этом имена награжденных, как правило, оставались в тайне, пишет информационный портал Ukraina.ru.

Несколько месяцев тому назад украинский суд потребовал от Авакова назвать фамилии "счастливчиков", однако глава МВД до сих пор не предоставил необходимых данных. При этом со стороны политика звучали заявления о том, что за последние пару лет он успел наградить несколько тысяч человек.

"Наградное оружие я вручал и буду вручать. Это полномочия министра, и это хорошее дело. Я вручил больше 2200 экземпляров наградного оружия", — говорил Аваков.

В статье отмечается, что в документах МВД не упоминались имена "отличившихся" украинцев. Более того, долгое время оставалось загадкой и то, что же именно скрывалось за обозначениями "пистолет" и "револьвер".

Впоследствии конкретные наименования подарков скандального министра всплыли в отчете МВД, направленном в Украинскую ассоциацию владельцев оружия. Как выяснилось, частные лица получали в награду штурмовые винтовки "Форт-221" и "Форт-224", пистолеты-пулеметы "Хеклер-Кох" МР-5К, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы Шпагина и пулеметы "Максим".

Информация о награждениях становилась достоянием общественности только, когда оружие попадало в руки "министров, судей, бизнесменов, кумовьев, однокашников и жен". Таким образом, судьба более 1,7 тысячи "стволов" по сей день остается невыясненной. "Что наводит на мысли о частной армии, вооружаемой Аваковым за государственный счет. Такого количества оружия более чем достаточно для того, чтобы взять под контроль не только Верховную Раду, но и Администрацию президента, а также здания министерств и ведомств", — говорится в статье.